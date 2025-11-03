La rivalidad entre América y Chivas va más allá que solo el tema futbolístico. Fuera del rectángulo verde, los aficionados de ambos equipos dividen opiniones a diario, producto de la historia que hay entre las Águilas y el Rebaño.

Y lo mismo pasa hasta dentro del medio deportivo, donde cada uno de los narradores, analistas, etc. deben ocultar sus aficiones para así ofrecer un mejor espectáculo.

Sin embargo, una de los principales voces de ESPN, recientemente confesó sentirse identificado con el equipo rojiblanco, y mostró indiferencia hacia el club de Coapa.

América y Chivas en festejo de gol, durante la fase regular del Apertura 2025 - Fotos: Imago7

¿Qué dijo Jorge Pietrasanta sobre Chivas y América?

El periodista deportivo Jorge Pietrasanta suele ser señalado por los aficionados del América como uno de los mayores críticos del equipo azulcrema. Al ser identificado como aficionado de las Chivas, lo etiquetan como "antiamericanista", un estigma el cual el propio comentarista se encargó de desmentir.

En una reciente entrevista con el exportero, Yosgart Gutiérrez en su podcast 'El RePortero', Pietra fue cuestionado sobre su relación con el América.

El conductor y cronista de ESPN, reconoció que a pesar de lo que diga la gente, él se mantiene profesional y busca plasmar una imagen imparcial dentro de sus transmisiones.

“Por ejemplo, en los programas, pues sí lo digo, Chivas y Pro Chivas y lo que me digas, pero a la hora de narrar no, porque tienes que ser totalmente imparcial, aunque lo sientas. Yo gritando el título del América en 2013, cuando, pues americanista, no soy”, reconoció Pietrasanta.

Finalmente, agregó que “no soy antiamericanista. Por eso siempre digo, me vale el América, o sea x, pero anti no”.

