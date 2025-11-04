Selección Mexicana Sub-17: ¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar el Tri en el Mundial?

Arrancó el Mundial Sub-17 para la , aunque no de la mejor manera. Pues a pesar de mostrar un buen funcionamiento y una idea de juego clara, fueron superados por Corea del Sur, con un marcador de 2-1.

Koo Hyun-bin y Nam Ian fueron los verdugos para México, mientras que Patricio de Nigris fue quien anotó para nuestro país.

Correspondiente al Grupo F, ahora la escuadra mexicana se verá obligada a sumar puntos en su siguiente encuentro para poder soñar con las fases de eliminación del torneo internacional.

México Sub-17 en el partido ante Corea del Sur Foto: Especial
México Sub-17 en el partido ante Corea del Sur Foto: Especial

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana Sub-17?

El Tricolor comparte sector, además de Corea del Sur, con Costa de Marfil y Suiza. Estos dos últimos se enfrentaron también en el debut, y los europeos salieron victoriosos, con una goleada de 4-1.

Ahora, serán los africanos quienes se midan este viernes 7 de noviembre al conjunto que dirige Carlos Cariño, en un partido que será crucial para las aspiraciones aztecas en esta Copa del Mundo en Catar, en punto de las 8:45 am, Hora del Centro de México.

  • Selección Mexicana Sub 17 vs Selección de Costa de Marfil Sub 17
  • Viernes 7 de noviembre
  • Sede: Aspire Zone Pitch 2
  • Horario: 8:45 am
Lucca Vuoso se perfila para ser titular con México en el Mundial Sub-17 de Qatar. Foto: Especial
Lucca Vuoso se perfila para ser titular con México en el Mundial Sub-17 de Qatar. Foto: Especial

