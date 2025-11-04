Este martes 4 de noviembre debutó la Selección Mexicana Sub 17 en el Mundial de la categoría, frente a Corea del Sur. El Tricolor cayó 2-1 en su presentación.

Sin embargo, el combinado nacional dirigido por Carlos Cariño dejó buenas sensaciones y un gran gol de Aldo Patricio de Nigris, sí, el hijo del histórico delantero de los Rayados de Monterrey.

El pequeño De Nigris también milita con el equipo regiomontano y está registrado con la categoría Sub 19, con la que suma dos goles y 793 minutos, en 10 encuentros en los que ha sido titular.

Aldo Patricio se encuentra en las filas de Monterrey desde la categoría Sub 14 en 2021. Así ha llevado el proceso con las Fuerzas Básicas de La Pandilla.

¡Orgullo albiazul! 💙🤍



Aldo Patricio De Nigris debutó con gol en la Copa del Mundo Sub-17 Catar 2025 en el partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur. 🌍🔥

Por su parte, su padre, Aldo de Nigris, surgió con los Tigres de la UANL, pero se convirtió en un histórico de los Rayados de Monterrey después de un breve paso por Veracruz y Necaxa.

Con el conjunto regiomontano conquistó dos Liga MX (Apertura 2009 y Apertura 2010) y tres Copa de Campeones de la Concacaf (2011, 2012 y 2013).

De Nigris, hermano del también exfutbolista Antonio (QEPD), de igual manera fue campeón de la Copa Oro 2011 con la Selección Mexicana, en contra de Estados Unidos.

Aldo de Nigris con los Raya2 de Expansión MX / FOTO: Imago7

