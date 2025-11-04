Cristiano Ronaldo ha fracasado cinco ocasiones en su intento de ganar un Mundial con Portugal. Lo más cerca que estuvo fue el primero que disputó en Alemania 2006, donde su combinado logró el cuarto lugar.

El próximo año todo parece apuntar a que jugará el último en la edición de México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, pese a que muchos pensarían que su único objetivo es conquistar el trofeo de la FIFA, el Bicho sorprendió con una declaración donde dice todo lo contrario.

¿Cristiano Ronaldo quiere ganar el Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo es un obsesionado por el éxito, para muestra todos los títulos que ha ganado y marcas que ha impuesto. Sin embargo, pese a que se convirtió en un hito en el futbol, todos señalan que no está en el Olimpo del deporte.

Para consagrase y comer en la mesa junto a los grandes, la afición le exige que gane un Mundial. No obstante, Cristiano Ronaldo sorprendió a propios y extraños al asegurar que no es un tema que le quite el sueño y si no llega a pasar, su etiqueta de leyenda no estará en duda.

Cristiano Ronaldo ganó con Portugal dos veces la EUFA Nations League y la Eurocopa. Foto: @Cristiano

Recientemente CR7 dio una entrevista donde habló de muchas cosas, entre ellas la Copa del Mundo del próximo año, que será la última como líder de Portugal. Durante la charla con Piers Morgan le cuestionó sobre el máximo trofeo de la FIFA, asegurando que no le importa ganarlo.

“Para mí no es un sueño ganar la Copa del Mundo. ¿Definir qué? ¿Para definir si soy uno de los mejores de la historia? ¿Para ganar una competición con seis o siete partidos? ¿Crees que es justo?”, comentó Cristiano.

Las presiones sobre Cristiano Ronaldo por ganar el Mundial de futbol incrementaron tras Qatar 2022, debido a que Lionel Messi lo logró con Argentina, lo que para muchos significó el fin del debate que quién era mejor.