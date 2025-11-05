Christian Martinoli de nueva cuenta se robó los reflectores; sin embargo, en esta ocasión no fue debido a alguna de sus polémicas narraciones o comentarios. Por el contrario, el cronista sorprendió a sus seguidores al anunciar el regreso de proyecto fuera de la programación tradicional de TV Azteca.

En este proyecto que tiene entre manos, Martinoli estará junto a su inseparable compañero, el exfutbolista y también comentarista Luis García.

Lee también: Selección Mexicana: ¿Cuánto cuesta la camiseta para el Mundial 2026 y dónde comprarla?

A través de sus redes sociales, ambos personajes de la televisora del Ajusco revelaron detalles de lo que viene en sus carreras.

Desde que comenzaron con su nueva revelación, los usuarios de las redes sociales se preguntaron si este proyecto sería para cambiar de la casa que los ha cobijado durante años, no obstante, resultó que se trata de su programa: "Farsantes con Gloria, El Podcast".

¿Martinoli y Luis García se van de TV Azteca?

Este nuevo podcast no representa una salida de Christian Martinoli ni de Luis García de TV Azteca. Más bien se trata de un proyecto que harán al mismo tiempo de sus responsabilidades en la televisora, donde seguirán siendo los personajes centrales durante las narraciones de partidos de la Liga MX y de la Selección Mexicana.

"El podcast que nadie pidió, que muchos no querían, pero que todos terminarán viendo. Los Farsantes regresan para seguir moviendo entrañas hablando como a ustedes les gusta: sin filtros y sin censura", se lee en la descripción del video donde anunciaron el regreso de su podcast.

¿Cuándo comenzará el nuevo proyecto de Martinoli y el Dr. García?

El primer episodio de este nuevo podcast se estrenará el próximo día domingo 9 de noviembre a las 20:30 horas del centro de México.

"Nadie quería que regresáramos, ni propios, ni extraños, pues se van a joder", amenazó García.

"Y tengamos un doctor como usted nunca lo vio, se va a semidesnudar en cada una de sus declaraciones", agregó Martinoli en lo que prometen será un formato sin las restricciones de la TV abierta.