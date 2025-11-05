Julián Quiñones se une a la bajas de la Selección Mexicana de cara a la próxima Fecha FIFA

Cada vez son menos días para el arranque de la próxima Copa del Mundo de 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones, por ello los duelos de preparación son de suma importancia para cada uno de los equipos que ya aseguraron su boleto.

Entre ellos se encuentra el combinado del entrenador mexicano Javier Aguirre, quien debe pensar muy bien sus listas de convocados; sin embargo, en esta ocasión para los duelos de la próxima Fecha FIFA, de noviembre, el Vasco no podrá contar con una de sus armas a la ofensiva: Julián Quiñones.

Luego de sus últimos duelos amistosos, el Tricolor no ha logrado encontrar la victoria, ante Japón, Corea de Sur y Ecuador consiguió el empate, mientras que ante Colombia recibió una desastrosa paliza de 4-0. Por ello, el combinado nacional está urgido de un triunfo y sus siguientes rivales son Uruguay y Paraguay, equipos ya clasificados a la próxima justa mundialista.

Para estos duelos, el colombiano naturalizado mexicano lucía como una opción para el ataque tricolor; empero, este miércoles se dio a conocer que el jugador no podrá acompañar a México en sus siguientes compromisos debido a cuestiones físicas.

¿Cuáles son los motivos por lo que Julián Quiñones no podrá ser convocado por Aguirre?

Quiñones ha vivido uno de sus mejores etapas en su carrera, luego de que la está rompiendo en el futbol de Arabia Saudita con el Al Qadisiya. Aún así Julián se unió a la lista de lesionados y estará cuando menos tres semanas fuera de las canchas.

Esto de acuerdo con el reportero de TUDN, Gibrán Araige, quien a través de su cuenta de X informó que el delantero estará descartado ante Uruguay y paraguay por molestias musculares.