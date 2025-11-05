Para Miguel Gamero, la generación mexicana que está compitiendo en la Copa del Mundo Sub 17 de Marruecos 2025 es “extraordinaria”. No por nada, se encuentra a dos partidos de conquistar el título.

Lee también: Selección Mexicana: Adidas presentó de forma oficial la playera del Tri para el Mundial 2026

El director técnico que comanda a este equipo femenil asume la responsabilidad que tiene en sus manos, al guiar el proceso de estas jugadoras, que son el futuro de la Selección Mexicana.

¿Qué fue lo que dijo Miguel Gamero sobre el futuro de las jugadoras del Tri Sub 17?

“En Sub 17, estamos desarrollando a estas chicas para que puedan ser vistas por el ‘profe’ [Doriva Bueno] para el siguiente Mundial Sub 20 y tengan oportunidad en Primera División con sus equipos”, declaró el seleccionador nacional.

Gamero compartió cuáles son las principales claves que estas jugadoras deberían seguir para completar su proceso de formación correctamente.

“Va a depender mucho de la humildad, de la constancia de la jugadora y de que trabajen al doble. Nos han demostrado que quieren y se han cuidado bastante. Lo han hecho de maravilla en todas las áreas y eso tiene que hacerse un hábito, de aquí a toda su vida profesional”, señaló.

De igual forma, resaltó las cosas positivas que tiene esta generación de jugadoras mexicanas y que les han permitido llegar hasta las Semifinales del Mundial de la categoría.