Selección Mexicana: ¿Cuánto cuesta la camiseta para el Mundial 2026 y dónde comprarla?

La Selección Mexicana ya se alista para su participación en la próxima Copa del Mundo 2026 y para ello este miércoles 5 de noviembre se realizó con la presentación oficial de su indumentaria de local, revelada este miércoles por Adidas en sus redes sociales.

El torneo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá a partir de junio de 2026, verá al Tri vestir un jersey en color verde.

Lee también: Miguel Gamero vislumbra un gran futuro en esta generación de jugadoras del Tri Femenil Sub 17

De acuerdo con la marca alemana, el nuevo jersey local del combinado azteca "es algo más que un uniforme; es un símbolo de unidad y celebración". Así lo confirmó a través de sus redes sociales, donde pareció Santiago Giménez ataviado con la playera del equipo nacional.

La presentación del jersey del Tri ocurrió a poco más de seis meses del inicio del certamen, generando expectativa entre seguidores que ya planean apoyar al equipo en los estadios norteamericanos.

¿Cuánto cuesta la camiseta para Mundial 2026 y dónde comprarla?

Sin embargo, una vez que fueron lanzadas las indumentarias en las redes de Adidas, de inmediato vino la gran pregunta sobre los costos y dónde se podrán adquirir.

En cuanto a los costos, Adidas detalló las dos versiones principales en su sitio web. La Versión Fan, ideal para aficionados y jugadores recreativos, se ofrece en manga corta por mil 999 pesos mexicanos y en manga larga por dos mil 299 pesos.

Por su parte, la versión jugador representa el tope de gama, con materiales de alto rendimiento para condiciones profesionales. Su precio es de dos mil 999 pesos en manga corta y tres mil 199 pesos en manga larga.

Estas diferencias radican en tecnologías como tejidos transpirables, costuras reforzadas y ajuste ergonómico, similares a los usados por los seleccionados.

Cabe señalar que la colección incluye uniformes para portero, con precios que oscilan entre mil 999 y tres mil 199 pesos según la versión. También hay shorts, chamarras, jerseys de entrenamiento, conjuntos infantiles y para bebés, tenis, balones y gorras.

La disponibilidad arrancará este jueves 6 de noviembre a las 3:00 horas exclusivamente en adidas.mx.