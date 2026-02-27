Javier Hernández culminó su etapa con las Chivas en diciembre de 2025, tras un regreso que no cumplió las expectativas generadas por su historial como ídolo del club.

Durante este segundo ciclo, Chicharito no tuvo un papel destacado como goleador, etapa en la que fue marcado por lesiones y un bajo nivel que no contribuyó a conquistar títulos, en un equipo que hasta ese momento luchaba por mantenerse competitivo en la Liga MX.

La despedida de CH14 de Chivas fue abrupta y marcada por controversias, culminando en un episodio amargo en la cancha. Su último partido oficial con el Rebaño fue el 1 de diciembre de 2025, en los cuartos de final del Apertura contra Cruz Azul, donde falló un penal decisivo que selló la eliminación del equipo y desató burlas masivas en redes sociales.

Previo a esto, el jugador enfrentó críticas por comentarios considerados sexistas y comenzó a dar de qué hablar en las redes, donde últimamente optó por reflexiones personales que generalmente provocan comenatrios negativos de los usuarios.

En esta ocasión, el exdelantero rojiblanco llamó la atención de los Chivahermanos, pues decidió hablar de los clubes en los que ha estado y cómo se ha sentido en ellos, donde su respuesta fue recibida como un desaire al Rebaño.

¿Qué dijo Chicharito sobre los clubes en los que ha estado?

“En todos los clubes me sentí muy bien y muy querido, de todo corazón lo digo. Aquí les van los mejores desde mi punto de vista: Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen y LA Galaxy“, dijo Hernández.

Estas palabras no fueron bien recibidas por parte de los seguidores de Chivas, pues lo vieron como una declaración intencional para hacer menos a su exequipo.