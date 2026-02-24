Este martes el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, compartió una entrevista que le realizó al astro argentino Lionel Messi, para el podcast 'Miro de Atrás', mismo que conduce junto a Gonzalo Iglesias; sin embargo, en un fragmento de la charla aparecieron los narradores de TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García, quienes le hicieron una pregunta peculiar a la Pulga.

Después de recordar el gol de Maxi Rodríguez al Tri en los octavos de final del Mundial Alemania 2006, la estrella del Inter Miami vio un video de la dupla estelar Martinoli-García desde el palco de transmisión del estadio Universitario.

"¿Por qué el equipo argentino siempre nos chinga a México?", preguntaron entre risas.

Lee también Álvaro Fidalgo volvió a hablar sobre el Tri: "Soy un mexicano más, no sólo busco ir al Mundial"

"¿Por qué desde el 2004, en aquella Copa América de Perú, con gol de Ramoncito Morales, ¿Por qué desde entonces el equipo argentino siempre nos chinga a México?", preguntó Martinoli. "Es una duda real mi Leo", agregó el Doctor García.

El campeón del mundo en Qatar 2022, Mundial donde la albiceleste eliminó una vez más al combinado azteca (con gol suyo incluido), en lugar de burlarse, aseguró que enfrentar a México siempre es difícil para Argentina y además, reconoció que en esta edición del torneo de naciones más importante, el Tri puede hacer un gran papel gracias a la localía.

"Bueno, un poco lo que hablábamos antes, la verdad nos cruzamos mucho en la competición así importante momento, sacando la última casi todos fueron mata mata, la última fue más en el grupo, ahí después ustedes tuvieron una posibilidad más, pero bueno ahora se viene una linda posibilidad para ustedes, USA y hace el mundial de local, viste. Jugar de local influye para bien o para mal, si va bien puede ser una linda oportunidad porque jugar de local se nota. Así como llega el mal también se nota pero, bueno ojalá no nos crucemos esta vez", mencionó Messi.

Lee también Portugal se replantea jugar en el estadio Banorte por los eventos de violencia que azotan a México