El ambiente mundialista ya se percibe entre los aficionados, quienes esperan con muchas expectativas el 11 de junio de 2026, fecha en la que el Estadio Azteca abrirá sus puertas para la inauguración del Mundial.

Como parte de las festividades previas del campeonato máximo de la FIFA, se han estado realizando varios eventos. Uno de ellos fue la presentación de las mascotas oficiales: Maple, Zayu y Clutch, quienes recién hicieron una visita inesperada a un equipo de la Liga MX.

¿Quiénes visitaron al Club América?

Maple, Zayu y Clutch, mascotas oficiales del Mundial 2026, hicieron acto de presencia en las instalaciones de Coapa, donde pudieron convivir con jugadores de la plantilla tanto varonil como femenil.

Los representantes de la FIFA echaron un vistazo al Nido, que será anfitrión de una de las selecciones en la próxima Copa del Mundo. En México 70 y 86, la casa de las Águilas también fue centro de concentración, siendo muy recordado la instancia de la Argentina de Diego Armando Maradona en el lugar.

“La grandeza del futbol volvió a encontrarse con su casa. Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, visitaron al Club América para compartir la emoción de lo que está por venir.

Maple, Zayu y Clutch posaron con las jugadoras del América femenil. Foto: @ClubAmerica

“En nuestro Nido se siente la historia, la pasión y el orgullo de saber que el Mundial y el América volverán a encontrarse por tercera vez en el mismo escenario que ha visto brillar al futbol más grande del planeta.

“Nuestra casa, nuestra historia, nuestra grandeza. ¡El Mundial regresa al lugar donde vive el futbol!”, se lee en el mensaje que publicó América en sus redes sociales.

Maple, Zayu y Clutch convivieron con la Pantera Zúñiga, Isaías Violante y Alejandro Zendejas; mientras que por el equipo de las azulcrema estuvieron presentes en la reunión Scarlett Camberos y Chidinma Okeke.