La espera terminó y la playera de México que usará en el Mundial 2026 será presentada de manera oficial. Ya se han filtrado muchas imágenes del diseño que generó opiniones divididas entre los aficionados, pero a partir de esta semana la podrán ver en vivo y directo.

Este miércoles por la noche los fanáticos del combinado mexicano podrán acceder a la prenda, que está inspirada a la mítica casaca que portaron en la Copa del Mundo de Francia 98 y que no termina de gustar a la mayoría.

Lee también Marcelo Flores se olvida de México y jugaría el Mundial 2026 ¡Con Canadá!

¿Cómo es el uniforme de México?

La Selección Mexicana usará el tradicional uniforme tricolor durante el Mundial 2026. Durante sus últimas participaciones se ha apostado por lo clásico, recordando que en Sudáfrica 2010 salieron al terreno de juego con una casaca negra para sus partidos de local.

De esta manera, previo a que se presente de manera oficial, una filtración en redes sociales mostró cómo será la equipación de México en los encuentros en los que por trámite funja como local.

Como ya se sabe, la playera será verde con la imagen del símbolo del Ollin en la parte frontal. En el cuello tiene detalles en rojo y blanco, mientras que las tradicionales líneas de la marca que patrocina al combinado nacional serán más anchas y en un tono blanco.

La frase "Somos México" se lee en la parte de la nuca de la playera que se usará en el Mundial 2026. Foto: Especial

El short blanco, con las líneas verdes y rojas. El escudo de la FMF estará del lado derecho, mientras que en el izquierdo se colocará el número. Finalmente, las calcetas serán rojas con añadidos en la parte alta de verde y blanco.

La indumentaria completa luce bastante atractiva, aunque en redes sociales algunos aficionados han señalado que no les agrada para nada el diseño. Otro sector de la afición aplaude ese toque retro.