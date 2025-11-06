El periodista deportivo Fernando Schwartz ha abierto una página del pasado que revela tensiones internas que vivió en Televisa cuando planeaba regresar a la que fue su casa laboral durante muchos años.

Con una trayectoria de más de dos décadas en la empresa de Chapultepec, Schwartz se consolidó como un especialista en diversos deportes, cubriendo eventos de alto perfil como los juegos de la Selección Mexicana.

Su estilo y profesionalismo lo posicionaron como un reportero competitivo y exigente. En mayo del 2000, Schwartz decidió dejar Televisa después de 23 años de colaboración.

Una oferta de Telemundo en Estados Unidos llegó en un momento en el que decidió darle un cambió a su carrera profesional.

¿Cómo fue la salida de Fernando Schwartz de Televisa?

"En el año 2000, yo veía que al 'Sony' Alarcón me lo hacían mucho a un lado, veía mucho que a Juan Dosal me lo hacían mucho a un lado, y yo no quería proyectarme así a largo plazo. Entonces me surgió una oferta de Telemundo en Estados Unidos", comenzó platicando el periodista en una plática en el podcast del cronista Pepe Segarra.

"Ya me habían asaltado a mi dos veces y a la que fue mi mujer la secuestraron seis horas para quitarle el coche. Fui a Hablar con Emilio Azcárraga Jean y le dije tengo una oferta de Telemundo dame chance de ir a Estados Unidos a explorar un nuevo mercado y Emilio me dijo, 'sí vete, y cuando quieras, regresa, y las puertas de Televisa están abiertas para ti'. Y le dije: 'Te lo agradezco mucho, estoy renunciando, lo entiendo, soy quien soy por la familia Azcárraga y la familia Zabludovsky, les dejé 23 años de mi vida y pues ayúdame con algo, no seas 'gacho'', y me dio liquidación", platicó en el mismo canal de YouTube durante el segmento "Pepe Segarra y sus amigos".

Esta conversación con Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa, le dio a Schwartz la seguridad de un regreso en el futuro y se aventuró en el mercado estadounidense, explorando nuevas oportunidades en Telemundo.

Sin embargo, años después, cuando surgió la posibilidad de retornar, las cosas no salieron como esperaba.

Tras salir de Telemundo, Schwartz vio una ventana para volver a su antigua casa. Propuso abrir una corresponsalía de Televisa en Estados Unidos enfocada en deportes, justo cuando se había fundado Televisa Deportes. Pero en ese punto, un jefe intervino.

¿Quién fue el personaje que bloqueó a Fernando Schwartz de Televisa?

"Y si después no volví a Televisa, que en algún momento estuve de volver cuando salí de Telemundo, que vine a ofrecer abrir la corresponsalía de Televisa en Estados Unidos para deportes, que ya se había fundado Televisa Deportes, el señor (Javier) Alarcón dijo que las puertas de Televisa estaban blindadas para mi, pero quién era él para blindarme las puertas, cuando yo soy amigo de Emilio", recordó.