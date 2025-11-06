La Selección Mexicana Sub 17 Femenil cayó ayer miércoles por 1-0 ante Países Bajos en las Semifinales del Mundial de la categoría, lo que la obliga a disputar el partido por la medalla de bronce contra Brasil.

El encuentro, disputado con intensidad, dejó a las mexicanas fuera de la gran Final, pero con la oportunidad de cerrar el torneo entre los tres primeros lugares.

Países Bajos, por su parte, avanzó a la Final donde enfrentará a Corea del Norte, la vigente campeona que busca su cuarto título mundial en esta división.

Desde el pitazo inicial, las neerlandesas implementaron un plan táctico claro: ceder la posesión del balón y apostar por contragolpes letales. México dominó el esférico, pero su presión alta generó robos que no se tradujeron en ocasiones claras de gol.

En defensa, la línea de cuatro respaldada por la portera Valentina Murrieta brilló al neutralizar los escasos acercamientos rivales, consolidándose como una de las figuras destacadas del torneo.

En la segunda parte, México salió con mayor ambición por el gol. Estuvo cerca en una doble ocasión culminada por un disparo escorado de Joselyn Solís desde el pico del área, que la portera Maren Groothoff no atrapó en primera instancia. Sin embargo, el gol llegó para las europeas en el minuto 68: una triangulación precisa dejó el balón en los pies de Lina Touzani, quien definió con maestría para el 1-0.

México se lanzó desesperadamente en busca del empate, pero la precipitación y el reloj jugaron en contra bajo la dirección de Miguel Gamero. La última chance fue una falta lejana que nuevamente impactó el larguero, en otro error de Groothoff. Al final, el marcador no se movió, y las mexicanas jugarán por el bronce ante Brasil, mientras Países Bajos choca con Corea del Norte en la final por el título.

¿Cómo fue el penalti que no marcaron para México que desató la molestia de la afición?

La derrota 1-0 ante Países Bajos la cual desató una ola de indignación entre aficionados que denuncian un "robo arbitral" durante los últimos minutos del juego.

Las redes sociales estallaron con reclamos por decisiones controvertidas del juez central y el VAR, a la cual señalan de afectaron al conjunto nacional al ignorar faltas claras y por no marcar un claro penal durante los últimos minutos que pudo representar el empate.

En un último intento por conseguir el gol que igualara los cartones, una de las jugadoras mexicanas fue derribada al intentar pasar entre tres defensoras tulipanes, pero a pesar de una prolongada revisión, no fue suficiente para que se marcara penalti a favor.

Los usuarios de las redes acusaron que el arbitraje favoreció a las europeas, pues a su consideración el contacto en el área existió y tuvo que ser señalado, lo que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

¡Polémica en la semifinal! Falta en el área pero la árbitra decide no marcar nada para México😳😳#OrgullososDeEllas pic.twitter.com/WQAdIbwCZh — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 5, 2025

"Se tira Robben y esa si hubiera sido penal", "Eso les pasa por ver la rosa de Guadalupe. Esperaban el airecito q pasara por la jugadora", "Robo , atraco monumental", "Ese #SiEraPenal no como el de #Robben", fueron algunos comentarios sobre la jugada.