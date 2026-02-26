Los medios deportivos recibieron la noche de este jueves una noticia profundamente triste: el fallecimiento de Marco Tolama, una de las voces más respetadas del automovilismo en México.

Tras permanecer varias semanas en terapia intensiva por un severo cuadro respiratorio que requirió intubación, su muerte fue confirmada por su familia mediante mensajes difundidos en redes sociales.

"Hoy, en medio de un día muy soleado y calurooso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día. Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años, del afecto de sus amigos de innumerables historias que siempre compartía, recordando lo afortunado que fue de haber vivido al máximo", se lee en la publicación difundida en su cuenta oficial.

Reconocido por su pasión y conocimiento del deporte motor, Tolama dedicó más de cuatro décadas a acercar el automovilismo a las audiencias mexicanas. Su trayectoria, iniciada en las pistas en los años setenta, lo llevó a convertirse en una figura clave del análisis en televisión.

Tolama encontró un espacio que consolidó su legado cuando José Ramón Fernández. Se integró como analista a programas emblemáticos como DeporTV y Los Protagonistas, donde permaneció durante 25 años y se convirtió en una pieza fundamental del equipo deportivo de TV Azteca.

La información compartida en redes sociales provocó múltiples reacciones inmediatas de medios de comunicación y excompañeros, quienes expresaron su pésame a la familia y destacaron sus virtudes como ser humano, amigo y apasionado del deporte motor.

"Lamento mucho el fallecimiento de un gran periodista de automovilismo como Marco Tolama. Tuve ocasión, incluso, de descubrir más allá del gran profesional: una maravillosa persona. Pasamos tardes inolvidables en aquel programa ‘Los Protagonistas’ en Radio Acir. Un buen hombre. Para su mujer e hijos, mi más sentido pésame", escribió su excompañero David Faitelson.