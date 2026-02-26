Desde finales de los años noventa, Jorge Campos se convirtió en un ícono no solo por su estilo de juego, sino por sus uniformes imposibles de ignorar.

Entre todos los diseños que vistió con la Selección Mexicana, existe uno que destaca por encima del resto, no por su belleza, sino por su extravagancia llevada al límite: el primer uniforme de rombos neón creado por la marca Aca Sport.

Este modelo experimental fue el punto de partida del universo visual que Campos popularizó, pero su impacto inicial fue todo menos glamuroso.

El diseño incluía grandes rombos fluorescentes en tonos rosa, amarillo, naranja y verde, colocados sin una armonía clara y con una intensidad visual que incluso superó los estándares del propio Campos.

Daniel Ríos, creador de Aca Sport y responsable del experimento, confesó años después que aquel primer prototipo le pareció "horrible" al verlo terminado, una opinión que ha sido repetida por aficionados y especialistas cuando se recuerda esa fase inicial del guardameta.

Aunque algunos de los uniformes posteriores de Campos se transformaron en piezas icónicas —sobre todo los utilizados en Estados Unidos 94 y Francia 98, donde destacaron los patrones geométricos y los colores neón—, el de rombos mantiene un lugar especial como el más criticado.

El guardameta Jorge Campos durante la Copa Mundial de 1998 | FOTO: Especial

JORGE CAMPOS EN MUNDIALES

Jorge Campos se convirtió en uno de los protagonistas más reconocibles de la Selección Mexicana en la década de los noventa, especialmente por su participación en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, los dos Mundiales en los que fue titular indiscutible. En esas ediciones disputó ocho partidos, cuatro en cada torneo, mostrando su capacidad acrobática y su estilo atrevido bajo los tres palos.

Su tercera participación llegó en Corea-Japón 2002, aunque esta vez sin minutos en la cancha. Convocado por Javier Aguirre como tercer portero, Campos fungió como respaldo y referente de experiencia en un vestuario joven