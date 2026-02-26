Rafael Márquez fue como jugador activo uno de los futbolistas más destacados en la historia del balompié mexicano, se desempeñó principalmente como defensa central, aunque también jugó en posiciones de mediocampista defensivo gracias a su gran visión de juego, liderazgo y calidad técnica.

Lee también La Volpe criticó las cualidades de Luis Ángel Malagón, quien se perfila a ir con el Tri al Mundial

Jugó en clubes como Atlas (donde debutó), Mónaco, Barcelona (donde ganó múltiples títulos como cuatro Ligas españolas, dos Champions League y un Mundial de Clubes), y regresó a México con León y Atlas.

Con la Selección Mexicana acumuló 148 partidos, 17 goles y participó en múltiples torneos internacionales. Su mayor legado con el Tri está en las Copas del Mundo, donde ostenta récords históricos.

¿Cuál fue la mayor aportación de Rafa Márquez al Tri en Mundiales?

Participó en cinco ediciones del Mundial: (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018), igualó en ese momento el récord mundial compartido con Antonio Carbajal (México), Lothar Matthäus (Alemania) y Gianluigi Buffon (Italia).

(México), Lothar Matthäus (Alemania) y Gianluigi Buffon (Italia). Es el jugador mexicano con más partidos en Mundiales: 19.

Fue capitán en las cinco Copas del Mundo, siendo el único en la historia que ha liderado a su selección en cinco ediciones (récord FIFA). En 2014 se convirtió en el primero en capitanear en cuatro Mundiales consecutivos.

Lee también Raúl Jiménez dio un golpe a la grandeza de las Chivas durante una dinámica en la Premier League

En cuanto a su mayor aportación a la Selección Mexicana en las Copas del Mundo, destaca su liderazgo constante y consistencia como capitán durante más de una década y media, acompaño al equipo en momentos clave y elevó el nivel competitivo del Tri en la escena mundial.

Aunque México no avanzó más allá de octavos de final en esas ediciones , Márquez fue el pilar defensivo.

En 2006: Gol contra Argentina (derrota 1-2 en octavos).

En 2010: Gol contra Sudáfrica (empate 1-1 en el partido inaugural).

En 2014: Gol de cabeza contra Croacia (victoria 3-1 que aseguró el primer lugar del grupo).

Marcó 3 goles en Mundiales y ahora es auxiliar técnico del estratega Javier Aguirre en la Selección Mexicana.