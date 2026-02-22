Javier Aguirre presentó recientemente su convocatoria para el partido amistoso que la Selección Mexicana disputará ante Islandia el 25 de febrero de 2026 en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Este encuentro forma parte de los preparativos finales rumbo a la Copa del Mundo 2026, y debido a que no corresponde a una Fecha FIFA oficial, el técnico del "Vasco" deberá usar exclusivamente jugadores que militan en la Liga MX.

La lista busca afinar detalles tácticos y dar oportunidades a futbolistas locales para pelear un lugar en la nómina definitiva del Mundial. En la portería, Aguirre convocó a tres elementos clave que reflejan la competencia actual en el Tri: Luis Ángel Malagón, del América; Raúl Rangel, de Chivas; y Carlos Acevedo, de Santos Laguna.

Estos porteros representan una mezcla de experiencia, juventud y buen momento en sus clubes. Luis Ángel Malagón y 'Tala' Rangel se perfilan como candidatos a obtener la titularidad en este duelo ante Islandia.

El guardameta del América ha sido uno de los más respetados en la Liga MX, lo que le ha valido elogios constantes y lo posiciona como uno de los porteros para ocupar un lugar en la lista final para la justa mundialista.

Sin embargo, para muchos especialistas, extécnicos y aficionados, Malagón es una de las grandes dudas que tiene el Tricolor rumbo al Mundial. Entre ellos se encuentra el ex entrenador de la Selección Mexicana, Ricardo La Volpe, quien através de un video compartido en su canal de Youtube desmenuzó las fallas constantes del arquero americanista.

¿Qué dijo Ricardo La Volpe sobre las deficiencias de Luis Ángel Malagón?

"¿Qué le hace falta a Malagón? Saber caminar el arco", comenzó el ahora analista sobre las cualidades del portero del Tri.

"Es un gran atajador, de gran reacción, de gran potencia, pero ya lo he visto que en los centros le cuesta. Lo veo en los córneres, se tiene que fijar en quién patea; si es un zurdo o un derecho", sentenció.