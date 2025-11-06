Para David Faitelson, el estratega Javier Aguirre no debería estar nominado al Premio The Best en la categoría de entrenador masculino del año porque que —en sus palabras— los logros del “Vasco” no tienen el mismo peso que el resto de las figuras con las que comparte el listado.

"Con todo respeto y sin él, Javier Aguirre no tiene nada que hacer entre nombres como el de Luis Enrique, Maresca, Flick, Arteta, Slot… ¿Están comparando ganar una Champions con ganar una Copa Oro? No me jodan", escribió el periodista deportivo en su cuenta de X.

La nominación de Aguirre es prácticamente histórica, ya que se convirtió en el primer mexicano considerado para el galardón.

Y en la búsqueda de levantar el premio, comparte espacio con Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

"La FIFA, siempre la FIFA… Resulta que ganar la Copa Oro y la Liga de Naciones Concacaf es más que ganar la Eurocopa de Naciones. No veo a Luis de la Fuente entre los entrenadores nominados a The Best", sentenció Faitelson.

Por lo pronto, Javier Aguirre verá nuevamente acción este mes de noviembre, cuando la Selección Mexicana dispute sus últimos dos partidos amistosos del año.

Lee también Javier Aguirre es NOMINADO a mejor entrenador por los premios The Best 2025