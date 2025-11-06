El tiro libre con el que Raúl Jiménez le dio la victoria a la Selección Mexicana en las semifinales de la Nations League de la Concacaf no solamente permitió que el “Tricolor” avanzara para convertirse en campeón, también le dio al delantero el premio al Gol del Año de la Concacaf.

Hace unos meses, a finales de marzo, “El Lobo de Tepeji” firmó un doblete que encendió al SoFi Stadium. Corría el 75' del partido que el combinado nacional disputó ante Canadá, cuando Jiménez pateó el esférico. Un contundente gol que fue reconocido por la propia Concacaf.

“Golazo de antología”, felicitó la Confederación en su cuenta de X.

"Este reconocimiento fue determinado únicamente por votación popular, celebrando el gol más espectacular, técnicamente brillante o decisivo anotado en todas las competiciones de Concacaf durante la temporada. El disparo de Jiménez recibió la mayor cantidad de votos entre los 12 goles nominados", especificó la Concacaf.

Por su parte, el delantero mexicano compartió su felicidad por recibir el premio al Gol del Año.

"Muy contento de que este gol haya sido considerado como el mejor gol del año de la Concacaf. Una motivación extra para seguir dándolo todo", agradeció Jiménez.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana tendrá dos partidos amistosos en este mes de noviembre. El más próximo será contra Uruguay el sábado, 15 de noviembre, a las siete de la noche (en tiempo del centro de México).

