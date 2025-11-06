La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, enfrenta un cierre de año 2025 con retos importantes para afinar su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Tras dos Fechas FIFA complicadas en las que no logró victorias, cayendo goleada ante Colombia y empatando con Ecuador, Corea del Sur y Japón, el Tri busca cerrar el año con mejores resultados. Estos encuentros dejaron más dudas que certezas sobre el rendimiento del equipo, lo que pone presión sobre los próximos compromisos para consolidar un cuadro competitivo.

La ausencia de eliminatorias, al ser México uno de los anfitriones del Mundial, ha permitido programar amistosos contra rivales de peso, una estrategia clave para evaluar el nivel del equipo. Sin embargo, el panorama no luce esperanzador, toda vez que el Vasco no podrá elegir a todos sus jugadores por cuestiones de lesión

Lee también: Fernando Schwartz revela quién le cerró las puertas de Televisa cuando planeaba su regreso

En lo que resta de 2025, la Selección Mexicana tiene programados dos partidos amistosos en la Fecha FIFA de noviembre. Estos encuentros representan una oportunidad crucial para que el "Vasco" Aguirre ajuste tácticas y defina a los jugadores que formarán parte del núcleo del equipo de cara al Mundial.

Los rivales elegidos no son menores, ya que ambos han asegurado su boleto para la Copa del Mundo 2026, lo que garantiza un nivel de exigencia alto. Estos duelos serán fundamentales para medir el progreso del Tri y corregir las deficiencias mostradas en los partidos recientes.

El primero de estos compromisos será el sábado 15 de noviembre, cuando México se enfrente a Uruguay en el estadio Territorio Santos Modelo, en la Comarca Lagunera. El segundo y último encuentro del año será el martes 18 de noviembre contra Paraguay, en un duelo programado en San Antonio, Texas.

¿Cuáles son las bajas del Tricolor para la Fecha FIFA de noviembre?

El panorama de la Selección Mexicana de cara a los compromisos de noviembre no lucen muy esperanzadoras, ya que Javier Aguirre no podría contar con algunas de sus piezas clave y que venía utilizando.

El primero de ellos es el delantero Santiago Giménez, quien no podría ser considerado para enfrentar a los uruguayos y paraguayos debido a una lesión en el tobillo.

También, otros de los casos que no podrían acudir a la convocatoria serían jugadores de perfil ofensivo, como el caso de César Huerta, quien presenta molestias en la pelvis; así como Julián Quiñones, quien recientemente se dio a conocer que padece una lesión muscular.

Otra de las bajas importantes es Alexis Vega, quien por una lesión muscular tampoco podría ser considerado.

Una baja sensible es el juvenil Gilberto Mora, quien tuvo que entrar a quirófano hace unos días debido a una fractura en una de sus extremidades superiores y está en duda. Así como el caso de César Montes, quien este jueves 6 de noviembre salió lesionado en la Ida de los cuartos de final de la Copa de Rusia ante el Spartak.