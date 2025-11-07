La Selección Mexicana consiguió tres puntos de oro en la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025. Luego de caer en su debut ante Corea del Sur (1-2), el triunfo por la mínima ante Costa de Marfil, los hace soñar con superar la fase de Grupos.

El gol lo hizo Ian Olvera, cuando parecía que el juego terminaría en empate por lo trabado que estaba, el juvenil apareció a balón parado al minuto 74, luego de un centro de Gael García.

Como es costumbre en redes sociales, las reacciones de los aficionados sobre el encuentro no se hicieron esperar. Además, la tendencia se inclinó hacia un lado.

Algo que llamó la atención fue que la afición reclamó la manera en la que jugó el equipo dirigido por Carlos Cariño, pues muchas respuestas en X (antes Twitter) hacían énfasis en el mal planteamiento del juego.

A través de sus redes sociales, en específico X, la Selección Nacional sub 17, informaba sobre las acciones del partido. Y mientras lo hacían, recibieron cientos de comentarios que insistían en el mal juego del equipo.

Históricamente es "Jugamos como nunca, perdimos como siempre". Mientras ganen ya me da igual como jueguen. — Kieran Tolstoi (@KieranTolstoi) November 7, 2025

Jugaron horrible pero lo importante era ganar, venga carajo 🇲🇽💪🏼 — Δficionado Δzul 🚂 (@azul_afic21) November 7, 2025

Creo q va por el entrandor. No se sabe a q juegan. Si quieren ser sólidos defensivamente y a la contra está bien pero q se note. — ton (@allthatgreedy) November 7, 2025

Selección limitada en todos los aspectos no me gusta que se siga promoviendo jugadores enanos — Jose Francesco🧉(🇲🇽🇦🇷) (@josefran280) November 7, 2025

He visto selecciones mexicanas limitadas en lo largo de mi vida, pero está es de lo peor de más malo que he visto no tienen técnica no tienen físico no saben moverse dios mío además todos enanos parecen nomos es que si son muy malos dios mío. — Jose Francesco🧉(🇲🇽🇦🇷) (@josefran280) November 7, 2025

Así, a pesar de que estos tres puntos ante los marfileños valen mucho para las aspiraciones de los jugadores dirigidos por Carlos Cariño, parece que a los seguidores de la escuadra nacional no les gusta la manera en la que el entrenador los hace jugar.

