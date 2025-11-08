La Ciudad de México está a escasos meses de recibir a una Copa del Mundo por tercera vez en su historia. Y mientras más se acerca la fecha, salen más novedades que la capital de la República implementa para este torneo.

En esta ocasión, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, presentó a la mascota que tendrá la ciudad durante la Copa Mundial.

Lee también ¿Qué fue de Joel 'Tiburón' Sánchez, exdefensa de la Selección Mexicana?

¿Cómo es la mascota que tendrá la CDMX para el Mundial?

Un ajolote con penacho de colores, una playera roja que dice "La Ciudad más Deportiva" y el número 10. Que fue expuesta en presencia de la Jefa de Gobierno.

#Local || Presentan a la mascota de la Ciudad de México para el mundial 2026 ⚽️



La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó a la mascota oficial de la CDMX para la Copa del Mundo 2026.



Autoridades locales abrieron una convocatoria para buscarle nombre al tierno ajolote.… pic.twitter.com/R0dBemcj76 — ElBohemioMX (@Elbohemiomx) November 8, 2025

Clara Brugada también comentó que escuchará propuestas para ponerle un nombre al alegre ajolote, ya que por el momento, todavía no tiene uno oficial.

"Vamos a recibir propuestas y va a estarnos acompañando. Es un ajolote con el penacho, porque hoy cumplimos 700 años", comentó.

El penacho clásico de México, que lleva consigo refleja la intensión de contar al mundo las tradiciones prehispánicas del país, además de adornarlo con detalles de modernidad y frescura.

La Jefa de Gobierno no reveló la fecha exacta en la cual se decidirá el nombre de la mascota, pero si adelantó que se vendrán más eventos que aludirán a las novedades que tendrá la ciudad durante el mes que dura la Copa del Mundo.

¿Cuántos partidos del Mundial se jugarán en CDMX? Foto: Especial

Lee también Selección Mexicana Sub-17: ¿Cómo le ha ido históricamente al Tri en los Mundiales?