En los años 90 y principios de los años 2000, México contaba con un defensa central que ofrecía seguridad garantizada en zaga de donde militaba: Joel 'El Tiburón' Sánchez.

Mayormente, su trayectoria como futbolista y sus mejores años, los pasó en Guadalajara con las Chivas, donde estuvo de 1991 a 1999, y volvió de 2001 a 2003, después de un breve paso por el acérrimo rival del Rebaño, el América (1999-2000).

Su jerarquía, y capacidad goleadora, a pesar de ser defensor, lo llevaron a representar a la Selección Mexicana, en el Mundial de la Sub-17 en Italia 1991, y con la mayor, en Francia 1998, donde el Tri cayó en Octavos de Final.

¿Qué hace hoy en día Joel Tiburón Sanchez?

Tras su retiro de las canchas, Sánchez decidió mantenerse cerca del entorno futbolístico. En ocasiones, aparece como analista en compromisos de Liga MX para ESPN, y se mantiene activo en redes sociales, sobre todo en X, donde da opiniones acerca la actualidad de las Chivas.

Además, incursionó también en ser director técnico, empezó como auxiliar en el Puebla en 2011, y luego saltó como entrenador principal en varios equipos, hasta su retiro en 2020.

Coras de Tepic, Zacatepec Siglo XXl, Mineros de Zacatecas, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Venados, y Los Cabos FC, en ese orden.

También, de vez en cuando da charlas motivaciones a generaciones menores que entrenan en el Rebaño Sagrado, ya que su figura es un ejemplo para los futbolistas en formación en tierras tapatías.

