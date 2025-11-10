México se mantiene firme como sede del partido inaugural de la próxima Copa Mundial de la FIFA. Durante la presentación oficial, encabezada por la

Presidenta Claudia Sheinbaum, se confirmó que el 11 de junio del 2026 dará inicio el campeonato en la cancha del Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Azteca.

La FIFA apeló a la historia que México tiene como sede de dos Mundiales y a punto de convertirse en el único país en fungir como sede de tres ediciones distintas de la justa. Desde la designación de Norteamérica como sede en 2018 se supo que el Coloso de Santa Úrsula sería el recinto ideal para el pitazo inicial del torneo, así lo dio a conocer Jurgen Mainka, director general de la FIFA en México.

“La decisión de la inauguración en México es una muy lógica, puesto que es el país — de los tres que están en la candidatura — con la historia más profunda con tres Mundiales”, mencionó Mainka. “Esta decisión se dio cuando se anunció el calendario hace 10 meses y nunca ha estado en duda que aquí es la inauguración el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México”, agregó.

Y es que la fuerte relación entre FIFA y Estados Unidos, particularmente con el Presidente Donald Trump, ha metido temor en la población mexicana ante un rotundo cambio de planes que llevase el partido inaugural a territorio estadounidense. Sin embargo, en la presentación de la Copa Mundial 2026 se reiteró a la capital mexicana como sede definitiva del partido.

“Nunca dudamos que la inauguración fuera a ser en nuestro país”, declaró la Presidenta Sheinbaum. “Además hay una muy buena coordinación. Ya escucharon al representante de la FIFA aquí en México sobre este trabajo que lleva muchos meses”.

“Desde que entramos al gobierno y nombré a Gaby Cuevas como la responsable de toda la organización ha habido un trabajo coordinado con FIFA, pero también con los estados y dentro del gobierno, porque son muchos detalles y trabajo que se tiene que hacer, desde seguridad hasta temas organizativos que son indispensables para que se lleve a cabo el Mundial de la mejor manera en nuestro país. Va a ser un buen momento, ya falta poco”, concluyó.

