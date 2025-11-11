Marcelo Flores ya está entrenando con Canadá ¿Se meterá al Mundial 2026?

México ha dejado de producir jugadores distintos, que marquen diferencia cada que entran al terreno de juego. Uno de los pocos que cumplía con esa característica está por ser ‘robado’ por otra selección, que lo quiere sí o sí como uno de sus estelares en el Mundial 2026.

Años atrás, Marcelo Flores se convirtió en objeto de deseo del Inglaterra, el Tricolor y el cuadro de la Hoja de Maple, ya que contaba con esas tres nacionalidades. El combinado verde fue el ganón, pero con el paso del tiempo su rendimiento bajó y dejó de ser convocado. Los canadienses ahora desean convencerlo de cambiar de selección para que cumpla el sueño de estar en una Copa del Mundo.

Lee también Santiago Fernández presumió que jugó en el Ajax, Bayern Múnich y Barcelona

¿Marcelo Flores ya eligió jugar con Canadá?

Previo a Qatar 2022, Marcelo Flores era la sensación del futbol mexicano. El canterano de Arsenal estaba brillando en Inglaterra y la presión fue mucha para el Tata Martino, quien decidió no llevarlo al Mundial, pero sí lo utilizó en Concacaf Nations League y amistosos.

Más de uno pensó que para la Copa del Mundo 2026, Chelo llegaría consolidado con el Tricolor, pero fue totalmente distinto. Tras su salida de los Gunners, tuvo un paso gris por el Real Oviedo de la Segunda División de España y con Tigres no ha logrado despuntar.

Ante las nulas posibilidades de estar en el Mundial 2026 con México, Canadá se acercó a Flores para tratar de convencerlo de cambiar de selección para ser parte de la plantilla que hará frente al máximo torneo de la FIFA el próximo año y lo convencieron.

Marcelo Flores fue invitado a entrenar con Canadá para tratar de convencerlo de cambiar de selección. Foto: Especial

Marcelo fue convocado a la Fecha FIFA de noviembre por el equipo de la Hoja de Maple, donde únicamente entrenará para conocer a sus compañeros y decidir si realizan el ‘one time-switch’.

Chelo Flores no tendrá actividad contra Ecuador y Venezuela, pero se estará acoplando al trabajo de su nuevo entrenador Jesse Marsch, quien es el que lo ha estado convenciendo de jugar para Canadá.

Recién se dio a conocer una imagen de Marcelo Flores con el uniforme de práctica de los canadienses, lo que hace pensar que es inminente que se olvide de la Selección Mexicana y soliciten ante FIFA se cambio de representativo nacional.