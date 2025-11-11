Uno de los episodios más vergonzosos de la Selección Mexicana se dio en el Preolímpico de la Concacaf en 2008, cuando dirigidos por Hugo Sánchez, no pudieron avanzar de la fase de grupos, lo que significó un tremendo fracaso que costó la ausencia en Beijín.

En aquella fatídica noche, México fue incapaz de marcar los goles necesarios ante Haití para mantenerse con vida en el torneo. Jugadores como Santiago Fernández, César Villaluz, Enrique Esqueda, entre otros, quedaron marcados por sus increíbles fallas ante el marco rival.

¿Dónde jugó Santiago Fernández?

Cuando parecía que el fracaso de la Selección Mexicana en el Preolímpico de Concacaf 2008 ya estaba sepultado. Sin embargo, uno de los protagonistas de aquel partido decidió revivir toda esa polémica al señalar que aquella noche ante los haitianos comenzó el declive de su carrera.

Santiago Fernández, quien falló por lo menos tres oportunidades de gol, acusó a Christian Martinoli de haber arruinado su carrera, debido a que sus comentarios en aquella transmisión le han acarreado burlas hasta la actualidad.

El canterano del América ha exigido al comentarista de TV Azteca un cara a cara para hablar de lo sucedido, donde quedó inmortalizada su frade “¿de qué te vas a disfraza?”, una vez que Fernández cometió un oso frente a la portería rival.

Santiago Fernández entrenó junto a Lionel Messi en el Barcelona. Foto: Especial

Y da la impresión que a Santiago le gustó generar polémica y constantemente pelea con internautas, a quien decidió restregarles los equipos en los que pudo jugar en su etapa como profesional, aunque sólo detonó más las burlas y los insultos.

Fernández publicó tres fotos en las que muestra su etapa con clubes importantes de Europa como Ajax, Bayern Múnich y Barcelona, donde tuvo la oportunidad de coincidir y entrenar con Lionel Messi.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Así hayas jugado en Marte, eras malísimo, tuviste una carrera asquerosa, si no fuera porque te la pasas chillando para llamar la atención nadie se acordaría de ti”.

Pese a lo severo de los comentarios en contra, Santiago Fernández no se ha achicado y le responde a todos sus detractores: “No seas envidioso, ya te hubiera gustado, ya no digo jugar, sino que alguien te hubiera regalado una de esas camisas, campeón”.