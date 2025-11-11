Al final, con el último partido de la Fase de Grupos, fue como la Selección Mexicana consiguió su boleto a la ronda de Dieciseisavos de Final del Mundial Sub 17.

México estaba prácticamente eliminado de la justa de Qatar 2025, pero logró colarse de milagro, por la vía del Fair Play.

La derrota (2-0) de Arabia Saudita frente a Mali le abrió la última posibilidad al Tricolor de Carlos Cariño. Con la misma diferencia de goles (-2), el mismo número de anotados y recibidos, todo se resolvió con el cuarto criterio.

Lee también

Ahí, México fue mejor. En la Fase de Grupos recibió siete tarjetas amarillas, mientras que el combinado árabe ocho, además de dos tarjetas rojas. Así fue como arañaron su boleto a la fase de eliminatoria.

La Selección Sub 17 se alista para arrancar su actividad en el Mundial de Qatar 2025. FOTO: @miseleccionsubs
La Selección Sub 17 se alista para arrancar su actividad en el Mundial de Qatar 2025. FOTO: @miseleccionsubs

El mini Tricolor fue el peor clasificado al entrar como el octavo mejor tercer lugar con apenas una victoria y ahora se medirá a la Selección de Argentina, el mejor clasificado con nueve puntos y una diferencia de goles de +9.

Sí, de nueva cuenta se medirán México y Argentina, ahora, en la categoría Sub 17. Recientemente lo hicieron en el Mundial Sub 20.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Christian Martinoli sentencia el futuro de Álvaro Fidalgo en la Selección Mexicana: “No hará diferencia”

Selección Mexicana

Christian Martinoli sentencia el futuro de Álvaro Fidalgo en la Selección Mexicana: “No hará diferencia”
Mundial Sub-17: Lo que necesita México para seguir con vida en el torneo

Selección Mexicana

Mundial Sub-17: Lo que necesita México para seguir con vida en el torneo