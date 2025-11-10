La Liga MX se quedó hace unas horas sin uno de los pocos entrenadores mexicanos presentes en el Apertura 2025, al confirmarse la salida de Jaime Lozano como estratega del Pachuca.

El movimiento, que generó sorpresa, llegó tras caer en la última fecha ante Santos Laguna y a unos cuantos días de enfrentar la llave del Play-In ante Pumas, dejando al equipo de Hidalgo sin entrenador a unas horas de un juego clave.

De acuerdo con el comunicado de la institución, la salida se dio por común acuerdo, dejando muchas dudas en el aire sobre lo ocurrido entre ambas partes.

Luego de anunciarse el movimiento, las redes sociales se encendieron por una publicación de Eduardo ‘Chofis’ López, exjugador de Pachuca, quien aparentemente en sus redes sociales festejó la salida del exentrenador de la Selección Mexicana.

"Qué feliz estoy, el tiempo no se equivoca. Gracias, mi Dios, tú sabes por qué haces las cosas", escribió el jugador que no fue tomado en cuenta por Lozano e incluso salió antes del final de la campaña del club.