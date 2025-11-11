Luego del anuncio de TV Azteca sobre que transmitirán 32 partidos de la Copa del Mundo 2026, Televisa no podía quedarse atrás. Es por eso que TUDN, hizo oficial esta mañana el regreso de tres de sus estrellas: Enrique Bermúdez, Vanessa Huppenkothen y Mauricio Ymay, quien recientemente volvió tras su paso por ESPN.

Y es que la competencia durante la justa mundialista no será solo en el terreno de juego, sino en los 'ratings'. De ahí que ambas televisoras manden a sus mejores nombres para las emisiones de los juegos de la Selección Mexicana.

¿Cuándo presentarán a Vanessa Huppenkothen, Mauricio Ymay y el 'Perro' Bermúdez en TUDN?

Tal y como lo anunciaron a través de su cuanta de X (Antes Twitter), este tercia volverá a trabajar junta cuando el conjunto de Javier Aguirre se mida a la selección de Uruguay en el estadio Corona, en Torreón, este 15 de noviembre.

Volver no es lo mismo que regresar😱😱😱#TaquizaVsAsado y lo vamos a ganar con talento hecho en casa porque #ElMundialEsNuestro🎙️🫰



— TUDN MEX (@TUDNMEX) November 11, 2025

El partido del Tricolor será a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. Además, el equipo mexicano tendrá un partido más en esta Fecha FIFA, ante Paraguay en San Antonio.

