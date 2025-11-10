Uno de los rumores más cercanos a volverse realidad para la Selección Mexicana, con miras a la Copa del Mundo de 2026, es la convocatoria de Álvaro Fidalgo, estrella del América que estaría cerca de vestir la camiseta del Tricolor.

De acuerdo con reportes, la llegada del español, quien tuvo un paso por el Real Madrid, se daría en enero, con la intención de conocer a sus compañeros y el plan de trabajo de Javier Aguirre.

Con esa situación cerca, Christian Martinoli, una de las voces más fuertes en los medios de comunicación deportivos, mostró su rechazo ante su llamado, asegurando que no hará ninguna diferencia.

"Yo creo que Álvaro Fidalgo no te hará diferencia. Ustedes juntan a todos los extranjeros de la Liga MX y, aunque se pueda llamar a cualquiera, no pasamos de ronda. Yo jugaría con los que están y algunos de la Sub-20".

Martinoli, quien estará dando cobertura al torneo de FIFA, añadió que, en su opinión, lo mejor para México es buscar jugar con una nueva generación, así como lo hizo Argentina, y con eso buscar trascender con otros elementos.

"Pondría a Obed Vargas, Gilberto Mora para que tengan experiencia y hasta a Ochoa como portero. México tiene que dar un giro. Argentina ganó con varios jugadores menores de 23 años; tienes que meter a más jóvenes y trascender con otros futbolistas", finalizó.