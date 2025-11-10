Ricardo Peláez, uno de los mejores exjugadores en la historia del futbol mexicano y quien, tras su paso por las canchas, se convirtió en uno de los más destacados analistas de televisión, protagonizó un accidente en plena grabación de su podcast.

El titular del podcast “Futbol de Cabeza” fue golpeado por una de las luces del set, luego de que se lanzara un balón hacia la producción al inicio del programa, lo que generó la preocupación de los presentes.

Luego de ver la lámpara golpear su cabeza, Inés Sainz, quien era la invitada del programa, no dudó en preguntar sobre el estado del multicampeón de la Liga MX, quien aseguró estar bien.

"Me pegó con la pantalla nada más, no pasó nada. ¿No me despeiné?", mencionó con una sonrisa, pidiendo disculpas a su equipo y continuando con la entrevista con la conductora de TV Azteca.

El momento del incidente fue compartido por el mismo programa en redes sociales, donde los seguidores reaccionaron de manera positiva ante la actitud del también exdirectivo de varios equipos.