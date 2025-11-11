Semanas atrás, cuando se dio la lista de convocados a la Selección Nacional Sub-17 para el Mundial de la categoría en Qatar, llamo mucho la atención que había varios apellidos conocidos en el futbol mexicano.

Los que más destacaban sin dudas eran los de Lucca Vuoso y Aldo de Nigris, quienes generaban muchas expectativas, debido a que sus padres fueron goleadores de Santos y Monterrey, respectivamente, por lo que se esperaba muchos de ellos en la Copa del Mundo.

¿Por qué criticaron a Lucca Vuoso y Aldo de Nigris?

Si bien, más de un aficionado se sintió emocionado al ver a los hijos de Matías Vuoso y Aldo de Nigris en la Selección Mexicana Sub-17, debido a que se hablan maravillas de ellos en la Liga MX juvenil, otros comenzaron a criticar el hecho de que seguramente el nepotismo se hizo presente en el Tri.

Los cuestionamientos incrementaron con el paso del Mundial Sub-17, donde México no tuvo una buena actuación y estuvo al borde de la eliminación tras dos derrotas y una victoria.

El equipo de Carlos Cariño únicamente clasificó a Octavos de Final como el último mejor tercer lugar del torneo, debido a que tuvo una tarjeta amarilla menos que Arabia Saudita, tomando en cuenta que habían empatado en todos los rubros y el desempate se dio con el ‘Fair Play’.

México fue goleado por Suiza en el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17. Foto: Especial

Las críticas han sido severas para De Nigris y Vuoso, ya que se esperaba mucho de ellos. Sin bien Aldo logró anotar dos goles, ninguno de ellos sirvió de nada, ya que en ambos partidos perdió el cuadro verde. El hijo del Toro Vuoso, por su parte, está en blanco el campeonato.

Fue por ese motivo que la madre de Lucca Vuoso salió al quite por su hijo y Aldo de Nigris, defendiendo su estancia en la Selección Nacional, ya que se lo han ganado por méritos propios y no tienen nada qué ver sus padres.

“Me caga que sigan diciendo que (Aldo) De Nigris, y que mi clon (Lucca Vuoso), entre otros, son becados de la Selección. De Nigris lo que tiene, se lo ganó solo. Mi clon lo mismo, fue campeón de goleo de la Sub-17 a nivel nacional; o sea, se lo ganaron ellos.

“Los papás (Aldo y Matías) no se meten en su carrera; están excluidos totalmente; entonces, no influyen en que un técnico los llame o no los llame a Selección. Todo lo tienen por ellos solos. Gracias y dejen de hablar boludeces”, comentó la mamá de Lucca Vuoso.