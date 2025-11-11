Por medio de sus redes sociales, el Estadio Azteca en conjunto con Grupo Ollamani, anunciaron con un comunicado de manera oficial detalles sobre la reestructuración del recinto con relación al Mundial del próximo año.

El comunicado también revela detalles sobre la persona que tomará el timón del coloso, y sobre las partes que se están remodelando para recibir por tercera vez una copa Mundial.

México, durante la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca de 1970. Foto: Especial

Se confirma que a partir de la reapertura, el estadio dejará atrás el nombre 'Azteca', para pasar a llamarse Estadio Banorte, en donde tomará el mando Alexandre Costa; además, también se menciona el nombre de Félix Aguirre, a quien han dejado como Director General Adjunto y Host City Manager para el Mundial.

Grupo Ollamani y Estadio Banorte informan: pic.twitter.com/CqLd9vPvGq — Ollamani Prensa (@OllamaniPrensa) November 11, 2025

Alexandre Costa asume como Director General del recinto. Mediante la publicación en redes sociales, aseguran que es una persona con más de 28 años de experiencia en administración deportiva y gestión comercial de estadios, y agregan que liderará la nueva etapa del ahora llamado Estadio Banorte.

