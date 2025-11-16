Cada vez son más las selecciones alrededor del mundo que han logrado su boleto a la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, un certamen que por número de invitados será histórico.

Desde diferentes partes del mundo, cada combinado ha dejado en la cancha la vida para sumarse a la gran fiesta de la FIFA, que tendrá varias naciones que participarán por primera vez. Luego de la primera fecha de compromisos internacionales de noviembre, el certamen ya suma un total de 32 equipos, teniendo todavía cupos vacíos para alcanzar los 48 finales.

¿Cuánto cuesta el balón oficial de la FIFA para la Copa del Mundo 2026? FOTO: @adidasfootball

El formato actual, que encontrará su cierre comenzando en 2026, verá un espectacular repechaje intercontinental, un torneo que se jugará en México y que ya conoce algunas de las selecciones participantes.

Son seis naciones participando por los últimos dos boletos, las ciudades de Guadalajara y Monterrey serán las primeras en poder disfrutar un poco de lo que es el ambiente mundialista del 23 al 31 de marzo.

¿Quiénes van a jugar el repechaje para el Mundial 2026?

El repechaje intercontinental para la Copa del Mundo 2026 ya tiene a sus primeros protagonistas confirmados: Bolivia, que terminó séptima en las eliminatorias sudamericanas, y Nueva Caledonia, subcampeón en Oceanía. A ellos se sumará la República Democrática del Congo, que aseguró su boleto tras vencer a Nigeria en una dramática tanda de penales.

Los tres restantes saldrán de la última jornada eliminatoria: uno de Asia, donde Irak y Emiratos Árabes Unidos se disputan el pase, y dos de Concacaf, que serán los mejores segundos lugares de la fase final. Las seis selecciones se dividirán en dos llaves de tres equipos cada una.

En cada llave, los dos países con peor ranking FIFA se enfrentarán en una semifinal a partido único; el ganador se medirá en la final contra el equipo mejor ubicado en el ranking. Los vencedores de esas dos finales obtendrán los últimos boletos para la Copa del Mundo.

El Estadio Monterrey albergará un duelo de repechaje del Mundial 2026. FOTO: IMAGO7

