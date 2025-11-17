Clasificar al Mundial es una tarea sumamente complicada... o quizá, era. Pues con el nuevo formato que se estrenará en 2026, en la edición de México, Estados Unidos y Canadá, selecciones que no tenían muchas oportunidades antes, ahora las tienen.

La próxima Copa del Mundo será histórica por dos razones: se jugará en tres países distintos, y contará con 48 selecciones participantes por primera vez.

Sin embargo, todavía hay un par de naciones que sufren de no poder asistir al torneo más importante de selecciones del mundo. Ya sea por malas generaciones de futbolistas, mala suerte o porque los rivales de su confederación son potencias mundiales.

¿Qué países no han clasificado al Mundial este siglo?

Desde la edición de Corea Japón 2002, hasta el día de la fecha, este listado de países se han quedado fuera de las Copas Mundiales. Claro, algunas con rachas más largas que otras.

Desde 1938 - Indonesia (Indias Orientales)

Desde 1938 - Cuba

Desde 1970 - Israel

Desde 1974 - Haití

Desde 1974 - RD Congo (Zaire)

Desde 1982 - Kuwait

Desde 1982 - El Salvador

Desde 1986 - Hungría

Desde 1986 - Irak

Desde 1986 - Irlanda del Norte

Desde 1990 - Emiratos Arabes

Desde 1994 - Bolivia

Desde 1998 - Rumania

Desde 1998 - Escocia

Desde 1998 - Bulgaria

Desde 1998 - Austria

Desde 1998 - Jamaica

Desde 1998 - Noruega (vuelve en 2026)

Erling Haaland en festejo de gol, durante los clasificatorios para el Mundial de 2026 - Foto: AFP

