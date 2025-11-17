Clasificar al Mundial es una tarea sumamente complicada... o quizá, era. Pues con el nuevo formato que se estrenará en 2026, en la edición de México, Estados Unidos y Canadá, selecciones que no tenían muchas oportunidades antes, ahora las tienen.

La próxima Copa del Mundo será histórica por dos razones: se jugará en tres países distintos, y contará con 48 selecciones participantes por primera vez.

Lee también

Sin embargo, todavía hay un par de naciones que sufren de no poder asistir al torneo más importante de selecciones del mundo. Ya sea por malas generaciones de futbolistas, mala suerte o porque los rivales de su confederación son potencias mundiales.

Un jugador de Argentina que fue campeón en Qatar 2022 fue vetado por hacerle brujería a un compañero. Foto: Imago7
Un jugador de Argentina que fue campeón en Qatar 2022 fue vetado por hacerle brujería a un compañero. Foto: Imago7

¿Qué países no han clasificado al Mundial este siglo?

Desde la edición de Corea Japón 2002, hasta el día de la fecha, este listado de países se han quedado fuera de las Copas Mundiales. Claro, algunas con rachas más largas que otras.

  • Desde 1938 - Indonesia (Indias Orientales)
  • Desde 1938 - Cuba
  • Desde 1970 - Israel
  • Desde 1974 - Haití
  • Desde 1974 - RD Congo (Zaire)
  • Desde 1982 - Kuwait
  • Desde 1982 - El Salvador
  • Desde 1986 - Hungría
  • Desde 1986 - Irak
  • Desde 1986 - Irlanda del Norte
  • Desde 1990 - Emiratos Arabes
  • Desde 1994 - Bolivia
  • Desde 1998 - Rumania
  • Desde 1998 - Escocia
  • Desde 1998 - Bulgaria
  • Desde 1998 - Austria
  • Desde 1998 - Jamaica
  • Desde 1998 - Noruega (vuelve en 2026)
Erling Haaland en festejo de gol, durante los clasificatorios para el Mundial de 2026 - Foto: AFP
Erling Haaland en festejo de gol, durante los clasificatorios para el Mundial de 2026 - Foto: AFP

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

¿Qué es lo más lejos que Cristiano Ronaldo ha llegado en un Mundial?

Historia de los Mundiales

¿Qué es lo más lejos que Cristiano Ronaldo ha llegado en un Mundial?
El Mundial realizado en México y que la FIFA desconoce por subestimar el futbol femenil

Historia de los Mundiales

El Mundial realizado en México y que la FIFA desconoce por subestimar el futbol femenil