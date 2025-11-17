Clasificar al Mundial es una tarea sumamente complicada... o quizá, era. Pues con el nuevo formato que se estrenará en 2026, en la edición de México, Estados Unidos y Canadá, selecciones que no tenían muchas oportunidades antes, ahora las tienen.
La próxima Copa del Mundo será histórica por dos razones: se jugará en tres países distintos, y contará con 48 selecciones participantes por primera vez.
Sin embargo, todavía hay un par de naciones que sufren de no poder asistir al torneo más importante de selecciones del mundo. Ya sea por malas generaciones de futbolistas, mala suerte o porque los rivales de su confederación son potencias mundiales.
¿Qué países no han clasificado al Mundial este siglo?
Desde la edición de Corea Japón 2002, hasta el día de la fecha, este listado de países se han quedado fuera de las Copas Mundiales. Claro, algunas con rachas más largas que otras.
- Desde 1938 - Indonesia (Indias Orientales)
- Desde 1938 - Cuba
- Desde 1970 - Israel
- Desde 1974 - Haití
- Desde 1974 - RD Congo (Zaire)
- Desde 1982 - Kuwait
- Desde 1982 - El Salvador
- Desde 1986 - Hungría
- Desde 1986 - Irak
- Desde 1986 - Irlanda del Norte
- Desde 1990 - Emiratos Arabes
- Desde 1994 - Bolivia
- Desde 1998 - Rumania
- Desde 1998 - Escocia
- Desde 1998 - Bulgaria
- Desde 1998 - Austria
- Desde 1998 - Jamaica
- Desde 1998 - Noruega (vuelve en 2026)
