El Mundial de 2026 está cada vez más cerca, y con ello, los puestos para el torneo quedan cada vez más definidos. Hasta el momento, ya son 32 países que cuentan con su boleto para jugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, este lunes 17 de noviembre, dos selecciones más se pueden unir a este privilegiado grupo, si es que cumplen con sus respectivas condiciones.

¿Cuánto cuesta el balón oficial de la FIFA para la Copa del Mundo 2026? FOTO: @adidasfootball

Lee también México Sub 17: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de Octavos de final del Mundial vs Portugal

¿Qué países pueden clasificar hoy al Mundial de 2026?

Dos históricos del futbol del viejo continente se juegan el todo por el todo en sus partidos de este lunes: Alemania y Países Bajos.

Los teutones juegan en casa, en el Red Bull Arena, en Leipzig, por lo que de ganarle a Eslovaquia, estarán clasificados parta la Copa del Mundo del próximo año.

Nick Woltemade, de Alemania, persigue al eslovaco Ondrej Duda, durante su duelo de eliminatoria mundialista europea. FOTO: EFE

En el caso de los neerlandeses, se medirán (también como locales) a su similar de Lituania, y con un triunfo, conseguirán su boleto directo para la justa mundialista.

Países Bajos pudo obtener su boleto en la jornada pasada ante Polonia, sin embargo, empataron a un gol ante Polonia, en un duelo que necesitaban ganar para clasificar.

Foto: AP.

Lee también Lionel Messi y Cristiano Ronaldo romperán un récord en el Mundial de 2026 que será imposible de superar