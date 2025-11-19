El entrenador de la selección de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, anunció dejó entrever su intención de renunciar al cargo después de no conseguir la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026.

En una conferencia posterior al partido contra Honduras, el Piojo Herrera fue claro al manifestar que en los próximos días se sentará con los directivos para "finiquitar" su salida definitiva del banquillo tico.

El empate 0-0 de local frente a Honduras en la última fecha del Grupo C de la eliminatoria de Concacaf selló la eliminación tanto de Costa Rica como de su rival. Con este resultado, los ticos terminaron en el tercer puesto de su zona, superados por Haití y la propia Honduras, y solo por encima de Nicaragua, el único equipo al que lograron vencer en toda la fase.

¿Qué fue lo que dijo Miguel Herrera sobre su futuro con Costa Rica?

"Seguramente estaremos en días de estos tranquilos para sentarnos y finiquitar esto", señaló Herrera, tras ser preguntado si dejará su cargo de seleccionador.

Costa Rica, históricamente la selección centroamericana con más participaciones en Copas del Mundo (seis en total), quedó fuera de la máxima cita por segunda ocasión consecutiva, algo que no ocurría desde las eliminatorias de 1986 y 1990.

La afición y parte de la prensa costarricense habían criticado duramente la gestión de Herrera durante varios meses, especialmente por los resultados irregulares y el estilo de juego implementado.

Visiblemente afectado, Herrera admitió que nunca en su carrera había vivido una eliminación tan dolorosa: "Estoy apesadumbrado, la verdad que no me había encontrado nunca en esta situación desafortunada, se intentó y no se pudo".

El técnico mexicano reconoció que no se cumplieron "las ilusiones y los sueños" que tenía todo el grupo de trabajo por regresar al Mundial. Herrera describió su estado emocional como una mezcla de "dolor, amargura, tristeza, calentura y molestia", palabras que reflejan la profunda decepción por no haber podido llevar a Costa Rica a la Copa del Mundo del 2026, un objetivo que él mismo había calificado de prioridad absoluta al asumir el cargo hace menos de un año.

"No se concretaron las ilusiones, los sueños que tenía este grupo de trabajo" por estar en el Mundial, "pero hoy desafortunadamente se borraron", indicó Herrera, muy criticado por la afición y una parte de la prensa costarricense.

"Estoy entre dolor, amargura, tristeza, calentura, molestia y todos los argumentos que uno no puede describir porque estaba muy ilusionado", añadió Herrera, visiblemente afectado.