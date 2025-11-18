Miguel Herrera llegó a la Selección de Costa Rica a principios de año con la obligación y el deseo de clasificar a la próxima Copa del Mundo 2026. La misión parecía sencilla al no estar México, Estados Unidos ni Canadá, los países sede del Mundial.

Sin embargo, el técnico nacional falló y el combinado tico se quedó sin Mundial. Atrás y muy lejos, quedó su participación en el Mundial de Brasil 2014, cuando quedaron en cuartos de final.

El Piojo Herrera será recordado como el artífice de uno de los fracasos más grandes en la historia de la Selección de Costa Rica; "una pesadilla" lo califica la prensa del país centroamericano y para muestra, la afición afuera del Estadio Nacional, donde empataron sin goles ante Honduras.

Lee También Mundial 2026: Curazao, Haití y Panamá son los tres clasificados directos de Concacaf

Centenas de fanáticos esperaron a las afuera del recinto costarricense para manifestar su enojo y decepción en contra de Miguel Herrera y la Selección de Costa Rica luego del papelón que los dejó sin boleto a la justa mundialista; ni repechaje alcanzaron los dirigidos por el extécnico del Tricolor.

"Piojo malparido", "Mexicano hijo de puta", fueron algunos de los gritos que la afición costarricense lanzó a las afueras del estadio Nacional contra Miguel Herrera. Enorme fracaso para la carrera del extimonel de las Águilas del América.

Lee También Mundial 2026: ¿Cuáles son las 12 selecciones de Europa que clasificaron directamente?

"No me había encontrado nunca en esta situación tan desafortunada, se intentó y no se pudo. No se concretaron las ilusiones y sueños de este grupo, hoy desafortunadamente se borraron. El responsable soy yo y nadie más", declaró el Piojo tras la igualdad ante Honduras.

Desde enero, Miguel Herrera sumó únicamente tres victorias en duelos de eliminatoria: Bahamas, Trinidad y Tobago y Nicaragua.