De la mano de Miguel Herrera, la Selección de Costa Rica consumó un rotundo fracaso al no clasificar a la Copa del Mundo de 2026.

Los ticos empataron (0-0) en casa con Honduras, durante la sexta y última jornada de las Eliminatorias de la Concacaf, y quedaron oficialmente eliminados del próximo Mundial.

El equipo del Piojo apenas pudo sumar siete puntos en seis encuentros, tras obtener una sola victoria y cuatro empates, a lo largo de la Clasificación de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol para la justa mundialista.

Por tal motivo, Costa Rica se quedó en el tercer lugar del Grupo C, por debajo de Honduras y de Haití, por lo que no pudo ni siquiera ganarse su boleto para disputar el Repechaje Intercontinental en México.

Necesitaban ganarle a los Catrachos, por una diferencia de dos o más goles, en su último encuentro para avanzar a la ronda de Play-Offs.

Sin embargo, Miguel Herrera y sus dirigidos decepcionaron a todos los ticos que se dieron cita en el estadio Nacional de Costa Rica.

Tras consumar un nuevo fracaso en su historial como director técnico, el Piojo habló en conferencia de prensa y aceptó ser el principal culpable al no alcanzar el objetivo planteado de llegar al Mundial 2026.

“Yo soy el responsable, me llevo la responsabilidad, pero la vida continúa. No ganar es el fracaso, sólo ganamos un partido y no nos alcanzó; no lo logramos, no pudimos conseguir el objetivo y estamos eliminados”, mencionó.

El director técnico mexicano compartió cómo se siente luego de “no conseguir el objetivo”.

“No me había encontrado nunca en esta situación tan desafortunada, se intentó y no se pudo. No se concretaron las ilusiones y sueños de este grupo; hoy, desafortunadamente, se borraron. Estoy entre dolor, amargura, tristeza, molestia [porque] estaba muy ilusionado”, aceptó.

De igual forma, Miguel Herrera no dejó pasar la oportunidad de reconocer el trabajo que hicieron los futbolistas de la Selección de Costa Rica.

“Estoy agradecido con estos jugadores; no conseguimos el objetivo, [pero] todos trabajaron”, valoró el Piojo.

Sobre su futuro, Miguel Herrera mencionó que se reunirá con Osael Maroto para determinar qué pasará con su cargo como seleccionador nacional de Costa Rica.

“Me sentaré con el presidente para arreglar la situación en estos días; estaremos hablando con él para finiquitar esto, analizar lo que paso. El presidente después sacará conclusiones”, finalizó el Piojo.