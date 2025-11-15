Miguel Herrera está en la cuerda floja con Costa Rica. El entrenado mexicano perdió ante Haití a media semana y peligra el boleto al Mundial 2026, lo que generó un ambiente hostil entre el mexicano, afición y prensa.

La clara muestra es los dimes y diretes del Piojo y un reportero que puso en duda su continuidad al frente de los ticos. Ahora, en redes sociales filtraron un video donde se ve al técnico enfrascado en una discusión con un periodista en el estacionamiento del estadio.

Lee también Argentinos explotan tras eliminación en Mundial Sub-17 y aseguran que México le robó la victoria

¿Piojo Herrera golpeó a periodista tico?

Miguel Herrera tuvo una acalorada discusión con Diego Obando de Canal 8 de Costa Rica tras la derrota ante Haití, lo que obliga al equipo del mexicano a derrotar a Honduras en casa o de lo contrario no clasificarán al Mundial 2026.

Cuando parecía que los ánimos no habían pasado de ahí, en redes sociales apareció un video donde Obando tuvieron un encontronazo en el estacionamiento del Estadio Ergilio Hato, sede del partido ante los haitianos.

Previo a la divulgación de las imágenes, ya se había esparcido el rumor de que el Piojo Herrera había tenido una riña con el comunicador, incluso algunas versiones señalaban que hubo golpes de por medio.

Cabe recordar que Herrera ya alguna vez perdió la cabeza contra un periodista: Christian Martinoli, a quien encaró por sus comentarios negativos que realizaba y esa acción le costó su trabajo en el banquillo de la Selección Mexicana.

Miguel Herrera tuvo una acalorada charla con Diego Obando. Foto: Especial

No obstante, en esta ocasión no pasó de un dialogo, que por momento se tornó hostil. En todo momento, Miguel Herrera escuchó atento los comentarios de Diego Obando y también él le dio su punto de vista. Al final del video, ambos solicitan que dejen de grabar su conversación.

Tras la información de que el Piojo Herrera había llegado a los golpes con el reportero costarricenses, el propio comunicador dio la cara y desmintió todas esas versiones, señalando que sólo fue una acalorada charla.

“No, no, cero, cero; nada de eso. Él no me pega. Más bien terminamos todo bien, súper ameno, pero nada de lo que se dice. Todo bien, todo bien. No pasó nada. Él me invitó a hablar y me respondió la pregunta, me explicó. Me hubiera gustado que fuera en la conferencia que me diera esa respuesta”, comentó a CR HOY.