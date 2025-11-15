Televisa se está armando con lo mejor posible para su cobertura del Mundial 2026. Vanessa Huppenkothen y Mauricio Ymay, que por muchos años estuvieron en ESPN, regresarán a la televisora que los vio nacer en los medios de comunicación.

No obstante, el retorno que más expectativas causó es el del Perro Bermúdez, quien al parecer estarán en la Copa del Mundo del próximo año, pese a que aseguró que la de Qatar 2022 era la última en su carrera.

¿Va a volver a narrar el Perro Bermúdez?

El Perro Bermúdez se tomó un año sabático luego de que fuera despedido de la filial de Televisa en Miami. El comentarista tomó la opción de que le pagaran lo que le restaba de su contrato, con la condición de no trabajar en otra empresa durante ese lapso.

Se especuló mucho de cuál sería el destino de Bermúdez de la Serna una vez que se acabará la cláusula de no competencia que le impusieron. Se habló de que se reuniría junto a Raúl Orvañanos en TUBI-Fox, con quien compartió muchos años en Televisa.

Otras fuentes señalaron que existía la posibilidad de que el Perro se fuera a TV Azteca, donde más de uno soñó con la posibilidad de escucharlo narrar un partido junto a Christian Martinoli, pero no estuvo ni cerca de concretarse.

El Perro Bermúdez estuvo un año alejado de los medios de comunicación. Foto: Especial

Recién se dio a conocer que el Perro Bermúdez regresó a Televisa junto a Vanessa Huppenkothen y Mauricio Ymay para reforzar a TUDN de cara al Mundial 2026, donde se quieren adueñar del rating.

Y este sábado se dará el tan anhelado retorno a los micrófonos de Enrique Bermúdez, debido a que anunció que será parte de la transmisión del partido entre México y Uruguay en Torreón.

Lamentablemente todos sus seguidores que esperaban oír sus comentarios durante el partido se quedarán con las ganas, al menos aquí en suelo tricolor, ya que su crónica la realizará para la señal de Estados Unidos.