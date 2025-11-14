La Selección Mexicana se sacudió un poco la hegemonía de Argentina, que en las últimas ocasiones en las que se enfrentaron eran los sudamericanos quienes se quedaban con el triunfo.

En los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar, el Tricolor llevaba las de perder ante la Albiceleste, que era la mejor hasta ese momento del torneo. No obstante, en esta categoría el Tri es potencia y dio la campanada echando a la Albiceleste en penaltis.

¿Cómo reaccionaron los argentinos al triunfo de México?

México eliminó a Argentina del Mundial Sub-17 y ahora se medirán en octavos de final a Portugal. Por su parte, la Albiceleste que partía como favorita hace maletas y regresa a casa, donde deberán enfrentar la hostilidad de la hinchada, que les ha dicho de todo.

Los aficionados argentinos no están nada contentos con la eliminación de su equipo, sobre todo por que se dio ante la Selección Nacional, con la que en los últimos años han creado una férrea rivalidad.

El cuadro comandado por Diego Placente ha recibido infinidad de críticas de parte de los suyos, principalmente en redes sociales, donde les recriminan el fracaso y que nunca les han dado una alegría en la Sub-17.

México eliminó a Argentina en el Mundial Sub-17. Foto: @Argentina

"La Sub-17 es el gran fracaso de la AFA. Nunca ganó nada"; "Somos una vergüenza Mundial"; "Increíble forma de arrastrar el prestigio”, son algunos de los comentarios que le dedicaron a los seleccionados juveniles.

Cabe resaltar que la frustración también se debe a que la herida de lo ocurrido en la Sub-20 aún no cerraba, donde fueron finalistas, pero poco pudieron hacer ante Marruecos, que al final se quedó con el título.

Ahora Argentina se enfocará en el Mundial 2026, que será el último de Lionel Messi y la encomienda es que refrenden el campeonato de la FIFA que lograron hace tres años en Qatar 2022.