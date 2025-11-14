El año que viene estará lleno de futbol, debido a que se disputará el Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. No obstante, previo a que dé inicio la competencia se llevarán a cabo infinidad de duelos de preparación, donde llama la atención las selecciones ante las que se medirá el Tri.

Una de ellas es Portugal, que junto a Cristiano Ronaldo van a reinaugurar el Estadio Azteca, que de momento continúa siendo remodelado para tener todas las especificaciones que exige la FIFA.

¿TV Azteca no transmitirá México vs Portugal?

Hace unos días se reveló que por fin TV Azteca había llegado a un acuerdo con Televisa para transmitir el Mundial 2026, donde ofrecerán a sus espectadores todos los partidos de la Selección Mexicana y en total serán 32 los que pasen por sus canales.

De esta manera, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, deleitarán a sus seguidores con sus características narraciones durante la Copa del Mundo, que por primera ocasión es organizada por tres países.

Sin embargo, recién se dio a conocer una noticia que desilusionó a más de uno, debido a que uno de los partidos más esperados del próximo año del Tricolor no contará con el equipo de comentarista de TV Azteca.

Martinoli y compañía regresarían a las transmisiones en YouTube para el México vs Portugal en 2026. Foto: Especial

Según información del portal Récord, Televisa no va a compartir la señala del juego entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y México, debido a que desean que todos los beneficios comerciales sean para ellos.

El encuentro que también marcará la reinauguración del Estadio Azteca será exclusivamente para TUDN, que se está armando con todo para ganarse el rating durante el Mundial.

No obstante, existen todavía posibilidades de contar con los comentarios de Martinoli y compañía, recordando que en la pasada Copa Oro no tuvieron los derechos e incursionaron en las transmisiones de YouTube, cosa que agradó mucho a los aficionados, debido a que no tuvieron filtros.