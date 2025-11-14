No muchos confiaban en la Selección Mexicana Sub-17, debido a que clasificaron de ‘panzazo’ a dieciseisavos de final del Mundial de Qatar, instancia donde se enfrentarían a Argentina, que llevaba paso perfecto y se convirtió en el verdugo del Tricolor en los últimos años.

El duelo comenzó difícil para el cuadro dirigido por Carlos Cariño, ya que en los primeros minutos estaban abajo en el marcador. La cara cambió en el segundo tiempo con dos goles de Luis Gamboa; el partido se definió desde los once pasos, siendo la Selección Nacional la triunfadora.

¿Argentina acusa robó de México en Mundial Sub-17?

Argentina está acostumbrada a que cada que se enfrenta a México en un torneo importante, se suelen imponer con facilidad. La historia estuvo cerca de repetirse en el Mundial Sub-17 de Qatar, pero un par de héroes inesperados le dieron la valiosa victoria a los de verde.

Sin embargo, como suele ocurrir cuando el resultado es adverso, los albicelestes no saben perder y han estado atacando a los mexicanos en redes sociales. Incluso, varios medios de comunicación han tratado de manchar la clasificación mexicana, asegurando que fue polémica porque el segundo gol tricolor debió marcarse como fuera de lugar.

"La Albiceleste lo ganaba desde el arranque, pero le dieron la vuelta con polémica. Argentina jugó algo mejor que su rival buena parte del partido, pero perdió en los penales y quedó eliminado de la competencia", escribió El Clarín.

Argentinos aseguran que el segundo gol de Luis Gamboa debió ser marcado como fuera de lugar. Foto: Especial

Por su parte, el Diario Olé recalcó que la Sub-17 de Argentina merecía golear a México, pero la fortuna no estuvo de su lado, lo que es un claro fracaso para sus juveniles jugadores.

“Se terminó el sueño mundialista para la Sub-17: México dio el batacazo ante Argentina y avanzó a los Octavos. Mostraron grandes pasajes de futbol en el primer tiempo para ponerse en ventaja y merecer una goleada. Pero les faltó hacer más de un gol cuando fueron claramente superiores”, se lee en su página web.