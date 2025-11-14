La Selección Mexicana Sub 17 dio la gran sorpresa en la ronda de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de futbol de la categoría que se disputa en Qatar, al despachar al combinado de Argentina luego de un partido que tuvo dramatismo y que tuvo que ser definido desde el manchón de penaltis.

Sin embargo, este hecho no paso desapercibido por parte de los usuarios de las redes sociales, y es que la rivalidad entre México y Argentina cada vez toma mayor fuerza independientemente de la categoría en la que se enfrenten.

En esta ocasión, México, dirigido por el técnico Carlos Cariño, llegó a la ronda como el equipo más débil tras haber conseguido el boleto como el pero de los terceros mejores lugares de la Fase de Grupos. La regla del Fair Play le dio el pase a los tricolores en recompensa a su "buenos modales" en la ronda grupal.

Enfrente tenía a un equipo argentino que se mostraba como el favorito, un trabuco que llegó a los Dieciseisavos tras desplegar un futbol dominante y efectivo a la ofensiva.

De manera que México tenía que apostar a una gesta ante los sudamericanos... ¡y lo logró!.

A pesar de haber iniciado con el pie izquierdo y ponerse abajo en el marcador, lo jóvenes mexicanos lograron poner el marcador 2-1 a su favor, una remontada que puso a ilusionar a la afición azteca.

No obstante, la Albiceleste reaccionó para empatar y mandar el duelo a la tanda de penaltis, donde el portero Santiago López fue la figura al detener un disparo y anotar el del gane.

¿Cómo fueron las reacciones entre mexicanos y argentinos en las redes sociales?

Todos estos matices que rodearon el encuentro, más el historial futbolero entre ambas naciones, provocaron que las reacciones de los aficionados en las redes sociales no se hicieran esperar.

Y es que hay que recordar que en la última ocasión que Argentina despachó a México en el Mundial Sub 20, hace poco más de un mes, las burlas de parte de los albicelestes causaron ámpula entre los tricolores, por lo que llegó la hora de la revancha.

"Mañana decretan feriado en México para toda la semana", "Nos ganó el Chavo del 8 JAJAJA HISTÓRICO", "Más que merecido para estos chavitos. Felicidades Enormes", "Que nos manden a la sub 20 y la mayor". "Por una amarilla menos entraron los mexicanos a esta serie. No es llorar, pero cada vez menos serio el futbol, eh. La Bruja del 71 metió la mano jaja. Bien pibes, cabeza en alto. Es un mundial de futbol y al futbol jugaron excelente!", Nunca más deberían usar la camiseta de la selección después de perder con los salta muros", fueron algunas de las reacciones de los argentinos ante la eliminación de su equipo en el Mundial Sub 17.

Por su parte, los mexicanos aprovecharon la oportunidad para hacer trizas a los argentinos por la misma vía.

"Jaja, no que México nunca les gana, güeyes... jajaja. Algún día aprenderán de humildad", "¿Y por qué no bailan?", "Jaja, sigan burlándose de los mexicanos", "Una les teníamos que ganar", respondieron algunos usuarios mexicanos.