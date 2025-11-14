Luis Fernando Tena soñaba con hacer historia y llegar a la Copa del Mundo de 2026, pero la noche en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, que era vital para mantener la ilusión, terminó en pesadilla.

Guatemala, arropada por su gente y con el deseo de alcanzar su primera clasificación a un Mundial, no pudo ante la contundencia de Panamá y cayó en casa (2-3).

La escuadra del entrenador mexicano lo intentó hasta el final y tuvo ocasiones para, desde el primer tiempo, tomar ventaja, pero la falta de contundencia y una dosis de suerte del rival fueron vitales para no abrir el marcador.

Tena, quien vivió de manera intensa cada jugada en la banca, no encontró la fórmula para detener a Cecilio Waterman, quien con un doblete silenció a la fanaticada al final de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Con el ánimo por los suelos, Guatemala se jugó todo en el complemento, haciendo soñar a su afición al venir de atrás y, con goles de Arquímides Ordóñez y Rudy Muñoz, igualar el juego a falta de veinte minutos.

Fue en el mejor momento del equipo local que todo se desvaneció al ver de inmediato la respuesta de Panamá, que, de los pies de José Fajardo, se acercó al Mundial y eliminó toda posibilidad del cuadro de Tena.

¿Cómo fueron las críticas hacia Luis Fernando Tena?

Luego de la derrota guatemalteca, la prensa y afición se fueron con todo contra el seleccionado, y el técnico mexicano, cuestionando sobre sus decisiones, pero sobre todo señalándolo como el principal culpable de la eliminación hacia la Copa del Mundo.

"Tena prefirió quedar eliminado que poner a Rudy muñoz de titular porque llegó borracho una vez al entreno", "No es para nosotros. Nos eliminaste, Tena", "Bueno, lo regaló Tena", "Tena y Hagen nos ca... la vida. Tena por sus planteamientos de mie...", "Tena nos vendió con la alineación. 20 años después México nos deja sin Mundial", fueron algunos de los comentarios hacia el Falco.