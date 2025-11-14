La selección de Costa Rica, dirigida por el técnico mexicano Miguel Herrera, perdió este jueves 1-0 de visita contra Haití, en la penúltima fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

Con esta derrota, los ticos cayeron al tercer lugar del Grupo C y en estos momentos están fuera del Mundial.

Lee también: Álvaro Morales explotó vs la Femexfut por comerciales de Guillermo Ochoa: "Son una vergüenza"

Honduras y Haití lideran la llave con ocho puntos, seguidos de Costa Rica con seis y Nicaragua con cuatro.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres boletos directos al Mundial para los tres primeros equipos de cada grupo, y para los dos mejores segundos cupos para una repesca intercontinental que se disputará en marzo próximo.

En la última fecha, a disputarse el martes, Costa Rica recibe a Honduras y Haití juega como local ante Nicaragua. Para conquistar la clasificación directa a la selección costarricense solo le vale ganar y esperar que Haití pierda.

¿Cómo fue que Miguel Herrera explotó contra la prensa de Costa Rica?

Luego de la derrota, el Piojo dio la cara ante la prensa, sin embargo, nunca imaginó que viviría un momento de alta tensión con los medios.

“Cuarenta por ciento de rendimiento es terrible, su gestión como entrenador, los números lo reprueban. ¿Qué responsabilidad asume, usted siente que debe dirigir el martes con un rendimiento tan malo?”, fue una de las preguntas que lanzaron al mexicano.

“Y me lo preguntaste la vez pasada, ahí está el presidente, pregúntale a él, te contestó lo mismo de la vez pasada, asumo mi responsabilidad con la parte que me trajeron para dar resultados, lo demás pregúntaselo a él, a mí qué”, respondió un molesto Miguel Herrera, quien salió de la área de prensa muy molesto encarando a uno de los reporteros que le increpó los malos resultados.

SE ENGANCHA



Miguel Herrera se enganchó con periodistas luego de la derrota de Costa Rica 1-0 contra Haití, que lo tiene a borde de la eliminación pic.twitter.com/skWTOVO6JK — Los Expulsados (@losexpulsados) November 14, 2025

"Yo asumo mi responsabilidad, toda, porque a mí me trajeron para que esto funcionara y no está funcionando, yo soy el responsable, no le echo la culpa a nadie, yo soy el responsable de esto", dijo Herrera en una tensa conferencia de prensa.

"Estamos siendo un fracaso porque no estamos consiguiendo el objetivo, que es ir al Mundial", pero "sigo comprometido con el proyecto hasta que termine, después del martes veremos qué pasa", indicó el "Piojo".

"Falta un partido y hay que ir con todo, no hay que darle la vuelta a la hoja" todavía, añadió.