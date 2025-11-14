El Tata Martino revela su pronóstico para la Selección Mexicana en el Mundial de 2026

Gerardo 'el Tata' Martino no es un entrenador al que se le recuerde del todo bien en su etapa con la Selección Mexicana. Pues con él, se vivió una de las peores actuaciones para el Tri en la historia de las Copas del Mundo, en 2022, se quedaron fuera en Fase de Grupos.

Ahora, el estratega argentino dirige al Atlanta United en la MLS. Sin embargo, recién tuvo tiempo para dedicar unas palabras a México, con relación al Mundial del cual será anfitrión.

Lee también Luis Fernando Tena se despide del Mundial de 2026; Guatemala cae ante Panamá

¿Qué dijo el Tata Martino sobre la Selección Mexicana?

"Siendo México uno de los países que más gente lleva a los Mundiales, será una fiesta en el próximo Mundial, ojalá que haya una linda vinculación con la selección y que salgan mejor que hace cuatro años atrás".

"He visto algunos partidos, no para tener una opinión, pero sí he visto partidos sin lugar a dudas", contó en entrevista para TUDN.

Edson Álvarez, Luis Chávez y el 'Tata' Martino durante el Mundial de Qatar 2022 Foto: Imago7

Además, Martino también tuvo palabras para el actual director técnico del equipo Tricolor, Javier Aguirre, acerca de su reciente nominación al premio 'The Best' como mejor entrenador del 2025.

"Me parece que todo lo bueno que le pase a la gente de bien da felicidad y el Vasco es un tipo de bien, muy valioso todo lo que le está pasando", aseveró.

Javier Aguirre, durante un entrenamiento de la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

Lee también Mundial de 2026: Ésta es la lista actualizada de los clasificados a la Copa del Mundo