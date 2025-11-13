Mundial de 2026: Ésta es la lista actualizada de los clasificados a la Copa del Mundo

La goleada que Francia le propinó a Ucrania inauguró la Fecha FIFA de noviembre, donde todavía están en juego boletos para formar parte del Mundial de 2026.

Hasta este momento, 29 países se encuentran clasificados. Todavía quedan disponibles 19 lugares más para que quede conformada la lista de los 48 invitados definitivos, incluyendo a los tres anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Ésta es la lista completa de los países que ya están clasificados al Mundial de 2026

Anfitriones

México

Estados Unidos

Canadá

Selecciones clasificadas hasta la Fecha FIFA de noviembre

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Jordania

Corea del Sur

Uzbekistán

Australia

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Arabia Saudí

Costa de Marfil

Senegal

Francia

