Mundial de 2026: Ésta es la lista actualizada de los clasificados a la Copa del Mundo

La goleada que Francia le propinó a Ucrania inauguró la Fecha FIFA de noviembre, donde todavía están en juego boletos para formar parte del Mundial de 2026.
Hasta este momento, 29 países se encuentran clasificados. Todavía quedan disponibles 19 lugares más para que quede conformada la lista de los 48 invitados definitivos, incluyendo a los tres anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.
Lee también Javier Aguirre por fin reveló cuándo llamará a Álvaro Fidalgo a Selección Mexicana
Ésta es la lista completa de los países que ya están clasificados al Mundial de 2026
Anfitriones
- México
- Estados Unidos
- Canadá
Selecciones clasificadas hasta la Fecha FIFA de noviembre
- Argentina
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Japón
- Nueva Zelanda
- Irán
- Jordania
- Corea del Sur
- Uzbekistán
- Australia
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Arabia Saudí
- Costa de Marfil
- Senegal
- Francia
Lee también Sebastián Cáceres revela la obsesión de Marcelo Bielsa por la Liga MX; para el Loco, la Liguilla es de nivel europeo